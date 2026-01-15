100.000 US-Dollar wert
Räuber erbeuteten Pokémon-Karten in New York
Ein ungewöhnlicher Überfall hat sich in New York bei einem Pokémon-Sammlertreffen ereignet. Drei bewaffnete Männer bedrohten die Menschen in dem Spezialgeschäft und erbeuteten Sammelkarten im Wert von 100.000 US-Dollar (umgerechnet rund 86.000 Euro).
Einzelne Karten sind laut US-Medienberichten bereits rund 5000 Euro wert. Der Überfall hat sich laut der Polizei am Mittwochabend ereignet. Die Männer seien mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen und hätten damit sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kundinnen und Kunden bedroht. Anschließend erbeuteten sie Ware, Bargeld sowie ein Handy und flohen aus dem Spezialgeschäft in New York.
Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Raubüberfall im US-Staat Kalifornien Pokémon-Karten im Wert von 300.000 Dollar (umgerechnet 258.086,72 Euro) erbeutet worden. „Dies sollte ein sicheres Hobby für alle sein“, schrieben die Betreiber des Geschäfts in New York auf Instagram. „Pappe kann ersetzt werden, aber niemand sollte so etwas durchmachen müssen.“
Pokémon-Sammelkarten sind sowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Fans beliebt. Die tierähnlichen Monster gibt es in Trickfilmserien, Onlinespielen und Filmen, sie zieren auch zahlreiche Produkte.
