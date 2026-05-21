Flughafen Wien: Mehr Gewinn, weniger Passagiere

Kriege und weniger Billig-Flüge belasten Passagieraufkommen

„Das erste Quartal 2026 ist für die Flughafen-Wien-Gruppe gut verlaufen“, sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner laut Aussendung am Donnerstag. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 8,2 Prozent auf 87,9 Mio. Euro. Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sorgten für Unsicherheiten und Ausfälle. Zudem belaste der Wegfall von Niedrig-Preis-Angeboten am Standort Wien das Passagieraufkommen, so Ofner. Positiv wirke hingegen das Sparprogramm der Gruppe. Der Umsatz soll im heurigen Jahr unverändert 1,05 Mrd. Euro erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen 1,5 Mrd. Euro in Wien und Malta investieren.