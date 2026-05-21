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„Kriege spürbar“

Flughafen Wien: Mehr Gewinn, weniger Passagiere

Wirtschaft
21.05.2026 09:50
Trotz Kriegen verzeichnete der Flughafen Wien im ersten Quartal ein gutes Ergebnis.
Trotz Kriegen verzeichnete der Flughafen Wien im ersten Quartal ein gutes Ergebnis.(Bild: VIE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sorgen weiterhin für einen massiven Passagierrückgang am Flughafen Wien. Auch das verkleinerte Billigflug-Angebot macht sich bemerkbar. Mit dem Ergebnis sei man bisher trotzdem zufrieden: Den Netto-Jahresgewinn von 210 Millionen Euro werde man wohl erreichen, zeigt sich der Vorstand zuversichtlich.

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Der Flughafen Wien hat heuer zum Jahresauftakt ein besseres Ergebnis verbucht. Das Passagieraufkommen von Jänner bis April sank in Wien jedoch um 1,5 Prozent, die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe mit den Airports Wien, Malta und Kosice verzeichnete ein Plus von 2,9 Prozent. Der Gewinn legte um 5,3 Prozent auf 42 Mio. Euro zu, der Umsatz kletterte auf 239,6 Mio. Euro.

Kriege und weniger Billig-Flüge belasten Passagieraufkommen
„Das erste Quartal 2026 ist für die Flughafen-Wien-Gruppe gut verlaufen“, sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner laut Aussendung am Donnerstag. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 8,2 Prozent auf 87,9 Mio. Euro. Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sorgten für Unsicherheiten und Ausfälle. Zudem belaste der Wegfall von Niedrig-Preis-Angeboten am Standort Wien das Passagieraufkommen, so Ofner. Positiv wirke hingegen das Sparprogramm der Gruppe. Der Umsatz soll im heurigen Jahr unverändert 1,05 Mrd. Euro erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen 1,5 Mrd. Euro in Wien und Malta investieren.

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Merklich weniger Fluggäste 2026
Auch die Erwartungen für das Passagieraufkommen 2026 blieben unverändert: In der Flughafen-Wien-Gruppe werden 41,5 Millionen Reisende erwartet, am Standort Wien sollen es rund 30 Millionen Fluggäste werden. Das entspricht einem merklichen Rückgang zum Vorjahr. 2025 waren es insgesamt 32,6 Millionen Passagiere gewesen. „Die Verkehrsentwicklung verläuft trotz der Krise im Nahen und Mittleren Osten wie erwartet“, so Flughafen-Vorstand Julian Jäger laut Aussendung.

„Auch kommende Monate werden so aussehen“
„Während in Malta und Kosice die Fluggastzahlen weiter steigen, entwickelt sich das Passagieraufkommen in Wien seit April rückläufig. Darauf müssen wir uns auch die nächsten Monate einstellen“, so Jäger weiter. In Wien sei die Reduktion des Flugangebotes infolge der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine deutlich spürbar.

Bald neue Verbindungen am Flughafen Wien
Im Sommer werden rund 200 Destinationen vom Flughafen Wien aus angeflogen. Die Austrian Airlines bieten Verbindungen zu mehr als 120 Reisezielen, Ryanair fliegt 73 Destinationen in Europa an. Seit April fliegt die China Eastern Airlines erstmals von Wien direkt nach Xi‘an in China, bald kommen die Fluglinien Royal Jordanian mit Amman, SalamAir mit Maskat im Oman und AnimaWings mit Cluj-Napoca in Rumänien dazu.

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