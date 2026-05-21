Erstmals Cheftrainer! Neue Aufgabe für Sonnleitner

Neue Aufgabe für Mario Sonnleitner: Der 39-Jährige wird Cheftrainer beim Zweitligigisten Floridsdorfer AC!
In der abgelaufenen Saison war Sonnleitner bereits Co-Trainer von Sinan Bytyqi und Patrik Schuch beim FAC.
Sein Vertrag beim Ligavierten der abgelaufenen Saison läuft bis Sommer 2028. Als Folge der Entscheidung für den Ex-Verteidiger wird der auslaufende Kontrakt von Interimscoach Schuch nicht verlängert.
„Ich freue mich enorm über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe als Cheftrainer. In den vergangenen Jahren konnte ich den Verein, die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennenlernen, weshalb ich mich bestens vorbereitet fühle“, sagt der einstige Bundesliga-Kicker, der unter anderem bei Sturm, Rapid und Hartberg unter Vertrag stand.
Große Motivation und Vorfreude
Weiters betont er: „Jetzt gilt es, gemeinsam mit dem gesamten Team weiter hart zu arbeiten, unsere Ideen weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Ich blicke dieser Herausforderung mit großer Motivation und Vorfreude entgegen!“
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