Erstmals Cheftrainer! Neue Aufgabe für Sonnleitner

„Ich freue mich enorm über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe als Cheftrainer. In den vergangenen Jahren konnte ich den Verein, die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennenlernen, weshalb ich mich bestens vorbereitet fühle“, sagt der einstige Bundesliga-Kicker, der unter anderem bei Sturm, Rapid und Hartberg unter Vertrag stand.