Schwerer Unfall sorgte für ein Verkehrschaos

Da die Strecke derzeit als Umleitung für die Tauernautobahn dient, kam es innerhalb kürzester Zeit zu einem kilometerlangen Stau und erheblichen Verzögerungen im Feierabendverkehr. Laut Feuerwehr traten aus mehreren Fahrzeugen größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Zudem waren beide Fahrstreifen blockiert, weshalb die L276 sowie die Ausfahrt Kreuzberg der A10 für die Dauer der Einsatzarbeiten komplett gesperrt werden mussten.