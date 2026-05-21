Schwerer Unfall sorgte für ein Verkehrschaos

Stundenlanges Verkehrschaos herrschte am Mittwochabend in Bischofshofen. Auf der Umleitungsstrecke der A10 Tauernautobahn krachten ein Sattelzug und vier Pkw ineinander. Zwei Menschen wurden verletzt, die L276 musste komplett gesperrt werden.
Ein schwerer Auffahrunfall hat am Donnerstagabend in Bischofshofen den Verkehr temporär lahmgelegt. Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Bischofshofen alarmiert, dass es auf der Kreuzberg Landesstraße (L276) zu einem Zusammenprall kam, in den vier Pkw und ei Sattelzug involviert waren.
Da die Strecke derzeit als Umleitung für die Tauernautobahn dient, kam es innerhalb kürzester Zeit zu einem kilometerlangen Stau und erheblichen Verzögerungen im Feierabendverkehr. Laut Feuerwehr traten aus mehreren Fahrzeugen größere Mengen an Betriebsstoffen aus. Zudem waren beide Fahrstreifen blockiert, weshalb die L276 sowie die Ausfahrt Kreuzberg der A10 für die Dauer der Einsatzarbeiten komplett gesperrt werden mussten.
Umleitungsstrecke auf der A10 nach zwei Stunden wieder befahrbar
Die Einsatzkräfte banden ausgelaufene Flüssigkeiten mit Bindemittel. Zwei Personen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.
Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen 29 Kräfte der Feuerwehr Bischofshofen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Danach war die Umleitungsstrecke der A10 wieder ohne Einschränkungen befahrbar.
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