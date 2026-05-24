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Trotz Privatisierungen

Die Beamten-Altlasten bei Post, ÖBB, Telekom & Co.

Wirtschaft
24.05.2026 15:00
Die CEOs (v.l.n.r.) Alejandro Plater (A1 Group), Andreas Matthä (ÖBB-Holding AG) und Walter ...
Die CEOs (v.l.n.r.) Alejandro Plater (A1 Group), Andreas Matthä (ÖBB-Holding AG) und Walter Oblin (PostAG)(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Peter Tomschi, APA/Max Herbst, Fotokerschi.at)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Bei Post und ÖBB arbeiten bis heute Tausende Beamte. Wie viele Telekom-Mitarbeiter im Vorruhestand Gehalt beziehen und wo sonst noch etwas von früheren Beamten-Hochburgen übrig ist. 

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Die Beamten-Paradiese im staatlichen Sektor sollten der Vergangenheit angehören, doch es gibt sie noch, die letzten Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Unternehmen der Republik Tausende Beamte einstellten. Daran konnten auch Privatisierungen nichts ändern.

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