Wirbel um Mbappe-Elfmeter: Haaland wird deutlich

Warten auf Gegner

In der 60. Minute machte er es dann besser: Mit einem sehenswerten Weitschuss brachte Mbappe seine Franzosen auf die Siegerstraße. Nach dem 2:0-Erfolg über Marokko steht „Les Bleus“ im Halbfinale und trifft dort entweder auf Spanien oder Belgien. Der WM-Traum von Mbappe und Co. lebt weiter.