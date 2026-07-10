Wirbel um Mbappe-Elfmeter: Haaland wird deutlich

Weil Frankreich-Superstar Kylian Mbappe eine gefühlte Ewigkeit warten musste, bis er seinen Elfmeter im WM-Viertelfinale gegen Marokko (2:0) schießen durfte, zeigt sich auch Norwegens Ausnahmekönner Erling Haaland verärgert.
Was war passiert? Nach etwas mehr als 20 Minuten wurde Kylian Mbappe im Strafraum von Noussair Mazraoui gefällt. Es gab folgerichtig Elfmeter für Frankreich. Doch die Ausführung wurde zur Geduldsprobe.
Mehrere Minuten musste Mbappe am Punkt warten, ehe er endlich schießen durfte. Der Grund: Ein Zweikampf, der dem Foul zum Strafstoß vorausgegangen war, hatte noch überprüft werden müssen. Letztendlich scheiterte der Real-Madrid-Star mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Marokkos Torwart Bono.
„Das ist viel zu lange“
Die Verzögerung vor dem Elfmeter sorgt für Wirbel. Auch Erling Haaland meldet sich in den sozialen Medien zu Wort. „Fünf Minuten warten zu müssen, um einen Elfmeter auszuführen, ist viel zu lange“, schimpft der Norweger.
Das „Durcheinander“, wie Mbappe es nannte, brachte den Star-Stürmer aus dem Konzept. Er habe aber auch schlecht geschossen, räumte Frankreichs Kapitän ein.
Warten auf Gegner
In der 60. Minute machte er es dann besser: Mit einem sehenswerten Weitschuss brachte Mbappe seine Franzosen auf die Siegerstraße. Nach dem 2:0-Erfolg über Marokko steht „Les Bleus“ im Halbfinale und trifft dort entweder auf Spanien oder Belgien. Der WM-Traum von Mbappe und Co. lebt weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.