„Tor ins Zillertal“ ist jetzt fit für die Zukunft

Zentrale Bauteile des 30 Jahre alten Bauwerkes wurden umfassend erneuert. Dazu zählen die Tunnelinnenschale, der Fahrbahnbelag, helle Wandpaneele sowie eine komplett neue Betriebs- und Sicherheitstechnik. „Wir haben den Tunnel technisch praktisch neu aufgestellt. Er ist heller, moderner und vor allem deutlich sicherer“, erläutert Alexander Zecha, Leiter des Sachgebiets Straßenerhaltung.