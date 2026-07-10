Kärntner peilt mit Athen die Champions League an!

Erste Auslandsstation! Der einstige WAC-Goalie Christian Dobnik wechselt zum griechischen Meister – mit AEK Athen soll‘s in die Champions League gehen. Der 39-jährige Klagenfurter werkte zuletzt für Bundesligist Hartberg, arbeitet in Griechenland nun mit einem ehemaligen Wolfsberg-Kollegen zusammen ...