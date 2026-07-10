Tiroler (42) nahm Ehefrau mit Motorrad ins Visier

Spontane Regung, als er seine Frau in Tracht sah

Es sei „eine Anhäufung von emotionalen Sachen“ gewesen, sagte der Angeklagte am Landesgericht. Er habe die Ehewohnung ausgeräumt, da er und seine Noch-Frau sich in Scheidung befinden. „Dann wollte ich mit dem Motorrad zu meiner Mutter fahren, um mich abzulenken“, sagte er. Unterwegs habe er dann seine Frau in Tracht bei der Prozession gesehen und „das Emotionale kam rauf“. Er habe aber eine „Zielbremsung“ vorgenommen und sie keinesfalls überfahren wollen. „Es tut mir auch leid“, räumte der dazu geständige Mann ein – jedoch erst auf Nachfrage seines Verteidigers.