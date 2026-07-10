Tiroler (42) nahm Ehefrau mit Motorrad ins Visier

Die feierliche Stimmung in einem Dorf im Tiroler Unterland wurde zu Fronleichnam von schlimmen Szenen überschattet. Ein 42-Jähriger nahm mit dem Motorrad seine Gattin ins Visier. Jetzt saß er vor Gericht.
Der Mann, der recht kleinlaut, aber nicht wirklich reumütig Platz nahm, beschleunigte am 4. Juni sein Motorrad und fuhr auf seine Frau zu. Diese sprang zur Seite, um eine Kollision zu verhindern. Dann wurde er auch noch handgreiflich. So soll er laut Staatsanwaltschaft seine Gattin zu Boden gestoßen, an den Haaren gezogen und ihr Schürfwunden und Prellungen zugefügt haben.
Spontane Regung, als er seine Frau in Tracht sah
Es sei „eine Anhäufung von emotionalen Sachen“ gewesen, sagte der Angeklagte am Landesgericht. Er habe die Ehewohnung ausgeräumt, da er und seine Noch-Frau sich in Scheidung befinden. „Dann wollte ich mit dem Motorrad zu meiner Mutter fahren, um mich abzulenken“, sagte er. Unterwegs habe er dann seine Frau in Tracht bei der Prozession gesehen und „das Emotionale kam rauf“. Er habe aber eine „Zielbremsung“ vorgenommen und sie keinesfalls überfahren wollen. „Es tut mir auch leid“, räumte der dazu geständige Mann ein – jedoch erst auf Nachfrage seines Verteidigers.
Drohungen schon in der Vergangenheit
Schon in jüngster Vergangenheit hatte der Unterländer vor seinem Sohn gedroht, dass er dessen Mutter „lieber erschießen statt Anwälte zahlen“ wolle.
Als mildernd ist zu bewerten, dass sie unbescholten und zu zwei Dritteln geständig sind.
Die Richterin beim Prozess
Zunächst in U-Haft, nun Geldstrafe
Die Richterin befand den 42-Jährigen der Nötigung, Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Verstoßes gegen das Waffenverbot (Luftdruckgewehr mit Munition) für schuldig. Einige Tage war der Mann in U-Haft, nun ergingen 4500 Euro Geldstrafe (die Hälfte bedingt) und 1700 Euro Teilschmerzensgeld. Kontaktverbot, Bewährungshilfe und Antiaggressionstraining kommen hinzu.
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