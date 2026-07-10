Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Polizist attackiert

London statt Paris: Ausschreitungen nach WM-Hit

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 07:02
In London ist es nach Marokkos WM-Aus zu Ausschreitungen gekommen.
In London ist es nach Marokkos WM-Aus zu Ausschreitungen gekommen.(Bild: AP/AP Photo/Stephanie Scarbrough, X/PolitlcsUK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während die erwarteten Ausschreitungen im Rahmen des WM-Spiels zwischen Frankreich und Marokko in Paris ausgeblieben sind, erlebte stattdessen London eine Krawall-Nacht. Wie die englische „Sun“ berichtet, wurde ein Polizist bei den Tumulten in der britischen Metropole verletzt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem es in der Vergangenheit im Rahmen von PSGs Champions-League-Siegen zu zahlreichen Verletzungen und sogar Todesfällen gekommen war, hatten sich die Beamten in der französischen Hauptstadt, wo der Großteil der rund 1,5 Millionen in Frankreich lebenden Marokkaner beheimatet ist, bereits auf Ausschreitungen im Stadtzentrum eingestellt. Große Eskalationen blieben allerdings aus.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe verschoss zunächst einen Elfmeter, wurde dann aber doch wieder zum entscheidenden ...
WM-Titel in Reichweite
Marokko enttäuscht! Frankreich steht im Halbfinale
10.07.2026
Gibt Update nach Match
Musste vorzeitig vom Platz: Sorgen um Mbappe!
10.07.2026
Ein Land noch besser
WM: Auf diesen Rekord muss Frankreich noch warten
10.07.2026
Frankreich-Star glänzt
Kylian Mbappe sorgt bei der WM für Rekordzahlen
10.07.2026

Weitaus ernster war die Lage in London: Bilder, die auf X und Co. verbreitet wurden, zeigen, wie Menschenmengen nach dem WM-Viertelfinale zwischen den „Atlas-Löwen“ und „Les Bleus“ auf die Straßen strömen, während bewaffnete Polizisten versuchen, die Lage zu beruhigen. Im Westen der Stadt sei ein Beamter von marokkanischen Fans verletzt worden, heißt es in britischen Medien. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann in Uniform auf dem Boden liegt, während er von Sanitätern behandelt wird.

Ein Spiel vom Finale entfernt
Frankreich hatte sich wie bereits im Halbfinale 2022 mit 2:0 gegen Marokko durchgesetzt und trifft damit am Dienstag auf den Sieger der heutigen Partie zwischen Spanien und Belgien (21 Uhr). 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 07:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LondonParisFrankreich
Ausschreitung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
131.363 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
101.793 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
89.627 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1826 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1084 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Kollege fraglich
Vom Team isoliert: Sorgen um Englands Declan Rice
Topstars in Topform!
WM-Überblick: Spielplan, Turnierbaum, Torschützen
„Super-Joker“
Belgiens größte Gefahr geht von der Ersatzbank aus
Alle Highlights
Video: Hier zerstört Frankreich Marokkos WM-Träume
Geduldsprobe bei WM
Wirbel um Mbappe-Elfmeter: Haaland wird deutlich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf