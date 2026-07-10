London statt Paris: Ausschreitungen nach WM-Hit

Weitaus ernster war die Lage in London: Bilder, die auf X und Co. verbreitet wurden, zeigen, wie Menschenmengen nach dem WM-Viertelfinale zwischen den „Atlas-Löwen“ und „Les Bleus“ auf die Straßen strömen, während bewaffnete Polizisten versuchen, die Lage zu beruhigen. Im Westen der Stadt sei ein Beamter von marokkanischen Fans verletzt worden, heißt es in britischen Medien. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann in Uniform auf dem Boden liegt, während er von Sanitätern behandelt wird.