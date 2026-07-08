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Zufallsopfer in Bayern

Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss

Ausland
08.07.2026 20:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Amoklauf an einem Gymnasium in Bayern sind weitere schreckliche Details bekannt geworden. So hätte die Tat des ehemaligen Schülers (16) noch viel schlimmer enden können, hätte seine Pistole nicht nach einem Schuss versagt, wie Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt am Mittwochabend sagte. 

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Die beiden schwer verletzten Mädchen bezeichnete Dobrindt als „Zufallsopfer“. Ob und wie gut der mutmaßliche Täter die beiden kannte, blieb aber zunächst offen. Hinweise auf Mittäter gibt es laut der Polizei weiterhin nicht. Die Mädchen waren am Mittwochnachmittag außer Lebensgefahr und liegen mit Stichwunden in einem Krankenhaus.

Wie berichtet, ging der Amokalarm gegen 12.50 Uhr ein. Mehr als 15 Streifen wurden zum Welfen-Gymnasium in Schongau alarmiert. Dort war ein 16-Jähriger mit einem Messer und einer Schusswaffe unterwegs (siehe Video oben). Er verletzte zwei Schülerinnen (13) schwer.

Wie deutsche Medien am Abend berichteten, habe der Verdächtige auch einen Schuss aus der Pistole abgegeben. Direkt danach habe diese versagt, machte Dobrindt öffentlich. Andernfalls hätte es wohl noch mehr Verletzte oder gar Tote gegeben. Der Kroate soll zuerst zur Pistole gegriffen und anschließend das Messer gezogen haben.

Bei der Tat wurden zwei Mädchen schwer verletzt.
Bei der Tat wurden zwei Mädchen schwer verletzt.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Die Polizei konnte den Verdächtigen rasch festnehmen.
Die Polizei konnte den Verdächtigen rasch festnehmen.(Bild: AP/APA/Christoph Peters)
Innenminister Alexander Dobrindt informierte die Bevölkerung am Abend über das Geschehen.
Innenminister Alexander Dobrindt informierte die Bevölkerung am Abend über das Geschehen.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Das ist über den Verdächtigen bekannt
Der ehemalige Schüler wollte zunächst flüchten, konnte aber kurze Zeit später, 17 Minuten nach dem Amokalarm, festgenommen werden. Während der Fahndung war ein Hubschrauber im Einsatz. Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte wurden nach dem Vorfall von Kriseninterventionsteams betreut. Manche seien kollabiert, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete.

Über den Verdächtigen ist inzwischen bekannt, dass er in einem Ort in der Nähe der Schule bei seinen Eltern wohnt. Er war in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung und habe die Tat wohl in einer „psychischen Ausnahmesituation“ begangen, wie der deutsche Innenminister sagte. Die genauen Hintergründe waren am Mittwochabend weiter unklar.

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Das Welfen-Gymnasium wird von ungefähr 800 Schülerinnen und Schülern besucht. Laut deutschen Medien hatten nicht alle den Amokalarm gleich als solchen erkannt. In der Nähe des Gymnasiums sind auch eine Realschule und eine Mittelschule.

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