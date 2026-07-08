Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss

Über den Verdächtigen ist inzwischen bekannt, dass er in einem Ort in der Nähe der Schule bei seinen Eltern wohnt. Er war in der Vergangenheit wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung und habe die Tat wohl in einer „psychischen Ausnahmesituation“ begangen, wie der deutsche Innenminister sagte. Die genauen Hintergründe waren am Mittwochabend weiter unklar.