New York gleicht einer Hochsicherheitszone

Während das WM-Finale in New York immer näher rückt, nimmt auch die Polizei-Präsenz im Big Apple zu ...
Mit Beginn des Viertelfinales haben Kanada und Mexiko auch als Veranstalter dieser WM ausgespielt: Denn die finalen acht Matches dieser Endrunde finden ausschließlich in den USA statt, der heutige Kracher zwischen Spanien und Belgien steigt in Los Angeles. Wo die Iberer am 2. Juli mit einem humorlosen 3:0 bekanntlich Österreich aus dem Turnier verabschiedet hatten …
Im Hintergrund laufen bereits die finalen Vorbereitungen auf den großen Showdown, das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium. Die Sicherheits-Vorkehrungen im Umkreis sind massiv, davon konnte sich dieser Tage die „Krone“ in New York überzeugen: Die Polizei-Präsenz im Alltag ist, das bestätigen Einwohner, „viel höher als sonst“, jedes kleine WM-Side-Event auf den Straßen der Metropole wird von einem auffallend hohen Sicherheits-Aufkommen begleitet. Wobei die Stimmung friedlich bis feierlich bleibt.
Über sechs Millionen Zuschauer
Im Schnitt kamen bei dieser WM bislang 65.204 Fans in die Stadien, beim Turnier 1994 in den USA waren es 68.991 – bis heute WM-Rekord! Das heurige Turnier belegt somit im ewigen Ranking Platz zwei. Einen Rekord verzeichnet die Endrunde 2026 dennoch: Nach 96 gespielten Partien wurden 6.259.584 Besucher gezählt – so viele wie bei keiner WM zuvor!
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