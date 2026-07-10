New York gleicht einer Hochsicherheitszone

Im Hintergrund laufen bereits die finalen Vorbereitungen auf den großen Showdown, das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium. Die Sicherheits-Vorkehrungen im Umkreis sind massiv, davon konnte sich dieser Tage die „Krone“ in New York überzeugen: Die Polizei-Präsenz im Alltag ist, das bestätigen Einwohner, „viel höher als sonst“, jedes kleine WM-Side-Event auf den Straßen der Metropole wird von einem auffallend hohen Sicherheits-Aufkommen begleitet. Wobei die Stimmung friedlich bis feierlich bleibt.