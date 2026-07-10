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Trauer um US-Pilotin

Älteste Frau im All: Wally Funk (87) ist gestorben

Ausland
10.07.2026 06:29
Wally Funk im Juli 2021
Wally Funk im Juli 2021(Bild: AP/Tony Gutierrez)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Flugpionierin Wally Funk ist tot. Funk flog im Alter von 82 Jahren ins All und stellte damit einen Altersrekord auf. Die US-Pilotin starb in der Nacht auf Donnerstag in Grapevine im US-Bundesstaat Texas, wie eine Stadt-Sprecherin mitteilte.

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Funk sei zu Hause mit 87 Jahren eines „natürlichen Todes“ gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebte, erklärte die Sprecherin. „Wir sind tief betrübt über den Tod von Wally Funk“, hieß es auch in einem Beitrag auf der Plattform X des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Funk war 2021 mit dem Blue-Origin-Raumschiff „New Shepard“ ins All geflogen und ist damit die älteste Frau, die je in den Weltraum reiste. „Wir fühlten uns geehrt, Teil ihrer Reise zu sein.“

von links nach rechts: Mark Bezos, der Bruder von Jeff Bezos; Jeff Bezos, Gründer von Amazon und ...
von links nach rechts: Mark Bezos, der Bruder von Jeff Bezos; Jeff Bezos, Gründer von Amazon und des Weltraumtourismusunternehmens Blue Origin; Oliver Daemen aus den Niederlanden; sowie Wally Funk, eine Luftfahrtpionierin aus Texas(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Die ehemalige amerikanische Pilotin war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 60er-Jahren absolvierte sie ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Für eine Mission wurde sie nicht ausgewählt.

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„Wally Funks unerschütterliche Entschlossenheit beweist, dass Träume kein Verfallsdatum haben“, zitierte die Mitteilung Duff O‘Dell, Stadträtin von Grapevine. Ihre „bahnbrechenden Leistungen“ erfüllten Grapevine mit Stolz.

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