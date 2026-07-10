„Du bist ein Niemand!“ Trainer tritt nach Aus nach

„Feiglinge reden erst hinterher“

Das wollte der Trainer nicht auf sich sitzen lassen. „Du hast entschieden, über mich zu sprechen. Das mache ich auch!“, schrieb Riera und schimpfte dann: „Feiglinge reden erst hinterher und hinter dem Rücken.“ Die Eintracht sei während seiner Zeit wie ein Geist gewesen. „Kein Präsident, keine Direktoren oder jemand anderes war da. Die tauchen vermutlich nur in guten Momenten auf.“