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6,1 Mio. Euro Schaden

Fabrikbrand in Tschechien: „Fast alles verloren“

Ausland
10.07.2026 07:03
Das Hochhaus ist teilweise eingestürzt. Personen kamen nicht zu Schaden.
Das Hochhaus ist teilweise eingestürzt. Personen kamen nicht zu Schaden.(Bild: Screenshot facebook.com/Botascz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während der Großbrand in einem Fabrikgebäude in der tschechischen Stadt Zlin weiterhin tobt, hat das betroffene Unternehmer bereits den vorläufigen Schaden mit 6,1 Millionen Euro beziffert. „Wir haben fast alles verloren“, beklagt Firmenchef Vaclav Stanek. Dennoch will er nicht aufgeben.

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„Wir haben fast alles verloren und stehen vor der härtesten Bewährungsprobe in der Geschichte von Vasky. Es tut weh“, schrieb der Gründer der Premium-Schuhmarke Vasky im Onlinedienst Facebook. Stanek erklärte, trotz des verheerenden Brands werde seine Firma weiter Schuhe herstellen. Das Unternehmen produziert in Tschechien sowie in der Slowakei. „Wir haben nach wie vor die Mitarbeiter, das handwerkliche Können und die Entschlossenheit, neu anzufangen“, fügte Stanek hinzu.

70.000 Paar Schuhe verbrannt
Die Flammen waren Donnerstagfrüh in der neunten Etage des elfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Das Feuer wütete unter anderem in Lagerhallen des Unternehmens. Rund 70.000 Paar Schuhe sind verbrannt.

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