6,1 Mio. Euro Schaden
Fabrikbrand in Tschechien: „Fast alles verloren“
Während der Großbrand in einem Fabrikgebäude in der tschechischen Stadt Zlin weiterhin tobt, hat das betroffene Unternehmer bereits den vorläufigen Schaden mit 6,1 Millionen Euro beziffert. „Wir haben fast alles verloren“, beklagt Firmenchef Vaclav Stanek. Dennoch will er nicht aufgeben.
„Wir haben fast alles verloren und stehen vor der härtesten Bewährungsprobe in der Geschichte von Vasky. Es tut weh“, schrieb der Gründer der Premium-Schuhmarke Vasky im Onlinedienst Facebook. Stanek erklärte, trotz des verheerenden Brands werde seine Firma weiter Schuhe herstellen. Das Unternehmen produziert in Tschechien sowie in der Slowakei. „Wir haben nach wie vor die Mitarbeiter, das handwerkliche Können und die Entschlossenheit, neu anzufangen“, fügte Stanek hinzu.
70.000 Paar Schuhe verbrannt
Die Flammen waren Donnerstagfrüh in der neunten Etage des elfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Das Feuer wütete unter anderem in Lagerhallen des Unternehmens. Rund 70.000 Paar Schuhe sind verbrannt.
Das Feuer ist laut den Einsatzkräften weiterhin außer Kontrolle. Zudem ist das Gebäude akut einsturzgefährdet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.