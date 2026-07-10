Fabrikbrand in Tschechien: „Fast alles verloren“

„Wir haben fast alles verloren und stehen vor der härtesten Bewährungsprobe in der Geschichte von Vasky. Es tut weh“, schrieb der Gründer der Premium-Schuhmarke Vasky im Onlinedienst Facebook. Stanek erklärte, trotz des verheerenden Brands werde seine Firma weiter Schuhe herstellen. Das Unternehmen produziert in Tschechien sowie in der Slowakei. „Wir haben nach wie vor die Mitarbeiter, das handwerkliche Können und die Entschlossenheit, neu anzufangen“, fügte Stanek hinzu.