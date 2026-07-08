Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU

Der EU-Beschluss: Brüssel hat den Sikahirsch als „invasive Art“ eingestuft. Zucht, Haltung, Transport und Handel sind europaweit strengstens verboten.

Der Plan: Bis August 2027 müssen alle Gehegebestände in Österreich vollständig aufgelöst werden. Das bedeutet das Aus für rund 7.000 Hirsche im Land.

Der Zeitdruck: Bereits ab August dieses Jahres greift das Liebesverbot – männliche und weibliche Tiere müssen strikt getrennt werden, damit keine Kälber mehr nachkommen.

Die Betroffenen: Über 250 landwirtschaftliche Betriebe und Gehege in Österreich stehen vor dem Ruin. Der geschätzte wirtschaftliche Schaden liegt bei rund 16 Millionen Euro – ohne jede Entschädigung.

Das Brüsseler Argument: Die EU befürchtet, dass entkommene Sikahirsche den heimischen Rothirsch durch Kreuzung (Hybridisierung) genetisch verdrängen.