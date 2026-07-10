Mammia mia! Austro-Duo muss Weltmeister überzeugen

Genua machte Ernst! Hartberg-Kicker Elias Havel steht kurz vor einem Wechsel in die italienische Hafenstadt. Jener von David Puczka ist bereits durch. Die „Rossoblu“ (die Rot-Blauen) überwiesen sechs (!) Millionen Euro an Juventus Turin, statteten den 21-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 aus.