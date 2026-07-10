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Wechsel zu Genua

Mammia mia! Austro-Duo muss Weltmeister überzeugen

Fußball International
10.07.2026 06:30
Puczka und Havel wechseln beide nach Italien zu Genua.
Puczka und Havel wechseln beide nach Italien zu Genua.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Porträt von Georg Kallinger
Von Christopher Thor und Georg Kallinger

Mamma mia! Weil doppelt bekanntlich besser hält, holte Serie-A-Team FC Genua mit Elias Havel und David Puczka gleich zwei rot-weiß-rote Youngsters an Bord. Das Duo muss sich in der italienischen Hafenstadt nun bei einem Weltmeister beweisen. Die „Krone“ kennt die Details ...

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Genua machte Ernst! Hartberg-Kicker Elias Havel steht kurz vor einem Wechsel in die italienische Hafenstadt. Jener von David Puczka ist bereits durch. Die „Rossoblu“ (die Rot-Blauen) überwiesen sechs (!) Millionen Euro an Juventus Turin, statteten den 21-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 aus.

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