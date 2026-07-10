Baustellen-Streit: Jetzt ist der Kran endlich weg!

Der Kampf um eine verstellte Zufahrt in Altenmarkt im Pongau spitzte sich zuletzt zu. Raiffeisen saniert gerade die Bankfiliale und baute einen Kran so auf, dass die Zufahrt zum Nachbarn, einem Appartementhaus, verstellt war. Jetzt ist eine Lösung am Tisch und der Kran abgebaut.