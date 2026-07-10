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Kampf um Zufahrt

Baustellen-Streit: Jetzt ist der Kran endlich weg!

Salzburg
10.07.2026 07:00
Die Hauptzufahrt zum Appartementhaus war monatelang blockiert.
Die Hauptzufahrt zum Appartementhaus war monatelang blockiert.(Bild: zVg)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Der Kampf um eine verstellte Zufahrt in Altenmarkt im Pongau spitzte sich zuletzt zu. Raiffeisen saniert gerade die Bankfiliale und baute einen Kran so auf, dass die Zufahrt zum Nachbarn, einem Appartementhaus, verstellt war. Jetzt ist eine Lösung am Tisch und der Kran abgebaut.

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Dieser Nachbarschaftsstreit hat es in sich: Der Barbarahof liegt gleich hinter der Raiffeisen-Filiale Altenmarkt, die derzeit umfangreich umgebaut wird. Die Eigentümer tobten, weil die Bank mit einem Kran die Hauptzufahrt zum Appartementhaus komplett blockierte. Ein Nutzungsrecht des Nachbarn wurde dabei offenbar ignoriert.

Bei Raiffeisen sei man nur auf Arroganz gestoßen, so der Vorwurf. Nach einer bautechnischen Überprüfung durch die Gemeinde wurde jetzt aber eine Lösung erzielt. „Wir haben vermittelnd eingegriffen“, so Ortschef Josef Steger (ÖVP). Der Kran ist abgebaut und alles wieder frei.

Jetzt ist die Hauptzufahrt zum Barbarahof wieder frei.
Jetzt ist die Hauptzufahrt zum Barbarahof wieder frei.(Bild: zVg)

Brisante Lage im Brandfall
Kritisch wurde die Situation im Brandfall beurteilt, weil Fluchtwege verstellt waren. Es sei nur ein eingeschränkter Fluchtweg möglich, heißt es in einer Niederschrift. Ein Feuerwehr-Vertreter sah zudem keine Möglichkeit, eine Drehleiter aufzustellen.

Der Bauführer wurde aufgefordert, den Kran anders zu positionieren. Und die Apartmentvermieter minimierten bis zum Abbau Gefahren, steckten beispielsweise keine E-Fahrzeuge zum Laden mehr an.

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Raiffeisen will nicht von Einlenken durch die Bank sprechen: „Wir waren mit den gröbsten Arbeiten fertig und brauchen den Kran nicht mehr“, so die Erklärung eines Sprechers. Barbarahof-Miteigentümer Hannes Schwenter: „Wir sind froh über die Lösung.“ Die Buchungen seien zuletzt um 90 Prozent zurückgegangen.

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