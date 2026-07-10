Bergtour wurde zu viel: Polen per Heli gerettet

Mit einem Notruf endete eine Bergtour für eine polnische Gruppe am Donnerstagabend. Gegen 18 Uhr setzten sie den Notruf ab. Die zwei Männer und zwei Frauen wussten nicht Bescheid, wie schwierig ihre geplante Route war – und konnten erschöpft nicht mehr weiter.
Gegen Mittag waren die vier Polen in Maria Alm gestartet. Sie wollten über den Südanstieg auf das 2504 Meter hohe Breithorn im Steinernen Meer aufsteigen – eine markierte Tour, die in allen Karten eingezeichnet ist, wie die Bergrettung betont.
Dennoch haben Teile der Tour den Schwierigkeitsgrad drei. Und ausgerechnet bei einer dieser herausfordernden Stellen gab es kein Weiterkommen mehr. Gestrandet auf 2400 Metern Seehöhe blieb den erschöpften Wanderern nur mehr der Notruf als Option.
Sie wurden vom Team des Polizeihubschraubers Libelle mittels Tau geborgen und nach Maria Alm geflogen. Zudem waren ein Alpinpolizist und zwei Bergretter im Einsatz.
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