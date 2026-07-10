Österreich schwitzt wieder: Nächste Hitzewelle da

Keine Glutnächte erwartet

Der einzige Lichtblick: Tropische Nächte mit Temperaturen von mindestens 25 Grad dürften diesmal weitgehend ausbleiben. Auch tagsüber wird es nach derzeitigem Stand nicht ganz so heiß wie während der letzten Hitzewelle im Juni. Zwar wird es vielerorts wieder heißer als 30 Grad. Entwarnung geben die Wetterexperten aber vorsichtig: Rekordwerte sind derzeit nicht in Sicht. Ganz sicher ist die Prognose noch nicht, denn die Wettermodelle weisen noch gewisse Unsicherheiten auf.