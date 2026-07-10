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Anna Meixner

„Es war an der Zeit, nach Schweden zurückzukehren“

Sport
10.07.2026 06:30
In der Saison 2022/2023 wurde Meixner bei Brynäs zur besten Spielerin der gesamten Liga gewählt.
In der Saison 2022/2023 wurde Meixner bei Brynäs zur besten Spielerin der gesamten Liga gewählt.(Bild: Brynäs IF)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Nach zwei Jahren in der besten Frauenliga der Welt schlägt Anna Meixner ein neues Kapitel auf. Die Zellerin kehrt als gereifte Spielerin zu Brynäs IF zurück – und bringt nicht nur wertvolle PWHL-Erfahrung, sondern auch ein klar verändertes Spiel mit nach Schweden.

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Nun ist die Entscheidung also gefallen! Eishockey-Export Anna Meixner kehrt nach zwei Jahren in Nordamerika nach Schweden zurück. Die Zellerin wird künftig wieder für Traditionsklub Brynäs IF in der Svenska Damhockeyligan (SDHL) auflaufen.

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