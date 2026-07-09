Google baut in Österreich einen Europa-Standort

Welche Dimension der Campus tatsächlich erreichen soll, zeigen auch die technischen Daten. Für den Vollausbau ist eine Anschlussleistung von bis zu 500 Megawatt vorgesehen – mehr als große Industriebetriebe gemeinsam benötigen. Um die Server rund um die Uhr auf Betriebstemperatur zu halten, soll Kühlwasser aus der Enns entnommen und durch die Kühlsysteme des Campus geleitet werden.