Am Weg zum Titel liegen für Spanien Rekorde bereit

23 Joker-Tore

Dass dies auf mehr als nur die Startelf zutrifft, zeigte sich beim Goldtor Merinos gegen Portugal, wo Jorge Jesus Nachfolger des zurückgetreten Teamchefs Roberto Martinez wird. Das war eine Co-Produktion dreier Einwechselspieler, das 23. Joker-Tor im 46. Spiel der Ära von Luis de la Fuente. Ein Beleg der Breite im Team, in dem alle füreinander kämpfen. Vor allem defensiv. „Der Trainer sagt, der erste Verteidiger sei der Stürmer, das erfüllen wir“, so Olmo.