Wer kämpft, wird am Ende auch belohnt

Schulprobleme, Mobbing, arbeitslos: Philipp (19) aus Lustenau hatte keinen einfachen Start ins Berufsleben. Doch mit der richtigen Unterstützung und einer 180-Grad-Wende kämpfte er sich zurück.
Wenn Philipp am Morgen zu seiner Lehrstelle fährt, dann ist das für ihn weit mehr als nur ein Job. Es ist der Beweis dafür, dass man Probleme und Herausforderungen bewältigen und auch nach gröberen Rückschlägen wieder aufstehen kann. Der 19-Jährige aus Lustenau hatte es in seiner Jugend alles andere als leicht. Schon in der Schule kämpfte er mit einer Lernschwäche. In der Mittelschule wurde er gemobbt, schließlich wechselte er ins Sonderpädagogische Zentrum. „Ich habe mir in der Schule immer schwergetan“, erzählt Philipp offen. Dennoch blieb er dran und holte den Mittelschulabschluss nach.
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