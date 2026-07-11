Grabher setzt ein starkes Zeichen für die Oper

Elan, Spielfreude und höchster Professionalität

Ob der ambitionierte Dirigent Tobias Grabher diese Lücke wirklich füllen kann? Auf der musikalischen Seite sicher, denn was man am Freitagabend bei der Premiere an Elan, Spielfreude und höchster Professionalität erlebt hat, war erstaunlich. Umso mehr, da zwischen den Sängerinnen und Sängern einerseits und dem Dirigenten und dem Orchester andererseits wenig Blickkontakt möglich war, denn die Sänger standen vor den Musikern. Doch danke einer gerade wundersamen Einfühlsamkeit gab es ein fantastisches gemeinsames Musizieren, wo die Sänger Zeit zum Atmen und für so manches Rubato hatten – so großartig wie selten zu erleben.