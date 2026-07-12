Anpacken auf Götzner Art

Die kam dann auch. Nach einer Dreiviertelstunde. Stau auf der Meschacher Straße: zwei große Löschfahrzeuge, ein kleineres Feuerwehrfahrzeug und natürlich die Polizei. Chaos und Aufwand überschlugen sich. Mit ein paar spontanen Handgriffen wäre die Sache erledigt gewesen. Was ist das für eine Gesinnung, nicht zu helfen, wenn man ausdrücklich darum bittet? Ist das das neue Anpacken in Götzis?