Kantonspolizei zieht vier Lenker aus dem Verkehr

Ein turbulentes Wochenende für die Kantonspolizei im benachbarten St. Gallen (Schweiz): Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen mussten die Einsatzkräfte gleich vier fahr- oder transportunfähige Männer stoppen. In Altstätten kam es dabei sogar zu einer wilden Flucht vor der Polizei.
Die Verfolgungsjagd mit der Exekutive in Altstätten begann gegen 22.15 Uhr. Ein Anrainer hatte sich über einen Rollerfahrer beschwert, den die Polizei kontrollieren wollte. Der 24-jährige Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Halteaufforderungen, missachtete auf der Flucht mehrere Verkehrsregeln und entkam gemeinsam mit seinem 17-jährigen Mitfahrer. Kurz nachdem die Polizei den Roller verlassen aufgefunden hatte, kehrten das Duo jedoch an den Fundort zurück und wurde geschnappt. Da der Alkoholtest beim Fahrer einen Wert von 0,49 mg/l anzeigte, wurden sein Führerschein und der Roller auf der Stelle sichergestellt.
Führerscheine einkassiert
Auch drei Autofahrern steht Ärger mit der Justiz bevor. Gegen 23.15 Uhr wurde ein 43-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A1 bei St. Margrethen mit 0.46 mg/l Alkohol im Blut erwischt und musste seine Fahrerlaubnis sofort abgeben. Kurz vor Mitternacht überschritt ein 49-jähriger Lenker auf der Obergasse in Uznach den Alkoholgrenzwert, weshalb ihm ein mehrstündiges Fahrverbot auferlegt wurde. Am selben Ort stoppte die Polizei um 1 Uhr zudem einen 35-jährigen Autofahrer. Er wurde als fahruntauglich eingestuft, musste eine Blut- und Urinprobe abgeben und verlor ebenfalls noch vor Ort seinen Führerausweis.
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