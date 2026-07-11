Kantonspolizei zieht vier Lenker aus dem Verkehr

Die Verfolgungsjagd mit der Exekutive in Altstätten begann gegen 22.15 Uhr. Ein Anrainer hatte sich über einen Rollerfahrer beschwert, den die Polizei kontrollieren wollte. Der 24-jährige Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Halteaufforderungen, missachtete auf der Flucht mehrere Verkehrsregeln und entkam gemeinsam mit seinem 17-jährigen Mitfahrer. Kurz nachdem die Polizei den Roller verlassen aufgefunden hatte, kehrten das Duo jedoch an den Fundort zurück und wurde geschnappt. Da der Alkoholtest beim Fahrer einen Wert von 0,49 mg/l anzeigte, wurden sein Führerschein und der Roller auf der Stelle sichergestellt.