105 Junge absolvierten Freiwilliges Soziales Jahr

Erfolgsmodell seit fast 30 Jahren

Das FSJ hat in Vorarlberg eine lange Tradition. Seit der Einführung im Jahr 1997 haben fast 3.000 junge Menschen das Angebot zur beruflichen Orientierung genutzt. Die Bedeutung dieser Arbeit wurde auch durch die hochkarätigen Gäste bei der Abschlussfeier unterstrichen. Die Zertifikate wurden unter anderem von Helena Tuider und Miriam Hoffelner (Sozialministerium), Caritas-Direktor Walter Schmolly sowie den Geschäftsführerinnen von IfS und Lebenshilfe, Martina Gassner und Michaela Wagner-Braito, überreicht.