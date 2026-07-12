„Bodensee Étude“: Nackte Körper und schweres Gerät

Furore bei der Biennale

Holzinger und ihr Team sorgen im Österreich-Pavillon der Kunstbiennale Venedig derzeit für Furore. Dass der Hype bis nach Bregenz geschwappt ist, zeigte sich am Samstagabend auch am dortigen Molo: Für die Plätze auf den Sunset Stufen für das One Time-Event herrschte bei freiem Eintritt und ohne Reservierungsmöglichkeit schon lange vor Beginn großer Andrang. Bei über 1.500 Personen musste das KUB aufgrund behördlicher Auflagen das Molo schließen, mindestens noch einmal so viele Interessierte verfolgten das Geschehen aus der Ferne.