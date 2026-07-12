Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Überschlag

Unfalllenker lehnt Hilfe ab und flieht

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten sofort zu Hilfe. Der 38-Jährige, der offenbar unverletzt geblieben war, dachte jedoch gar nicht daran, die Unterstützung anzunehmen: Er verweigerte alle Hilfsangebote und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei starteten umgehend Erhebungen zum flüchtigen Fahrer. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Nur kurze Zeit später trafen die Beamten den Mann an seiner nahe gelegenen Wohnadresse an.