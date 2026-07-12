Wanderin war ohne Licht und in Straßenschuhen

Eine nächtliche Rettungsaktion hielt die Vorarlberger Bergrettung in der Nacht auf Sonntag in Atem. Eine 29-jährige Deutsche saß nach dem Sonnenuntergang auf dem Gipfel der Mondspitze fest – sie war komplett unzureichend für das alpine Gelände ausgerüstet.
Die Frau war am Samstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Deutschland nach Vorarlberg angereist, um die Bergwelt zu erkunden. Gegen 14 Uhr startete sie ihre Tour vom Wanderparkplatz Tschengla am Bürserberg. Nach einem rund sechsstündigen Aufstieg erreichte sie gegen 20 Uhr glücklich den Gipfel der Mondspitze, um dort den spektakulären Sonnenuntergang zu genießen.
Gefangen in der Dunkelheit
Über den Abstieg schien sich die 29-Jährige aber keine Gedanken gemacht zu haben. Da sie keinerlei Lichtquellen – wie eine Taschen- oder Stirnlampe – mitgenommen hatte, war an einen sicheren Abstieg im finsteren und steilen Gelände nicht mehr zu denken. Um 22.30 Uhr wählte die festsitzende Wanderin schließlich den Notruf.
Bergrettung findet Frau in kurzer Hose
Einsatzkräfte der Bergrettung stiegen umgehend auf, um der Frau zu Hilfe zu kommen. Gegen Mitternacht erreichten die Retter das Gipfelkreuz. Dort trafen sie die 29-Jährige zwar wohlauf an, staunten jedoch nicht schlecht über deren Ausrüstung: Die Frau trug lediglich eine kurze Hose und einfache Straßenschuhe, die für eine alpine Bergwanderung gänzlich ungeeignet sind. Die Bergretter versorgten die unterkühlte Wanderin und brachten sie anschließend sicher zu Fuß sowie mit einem Einsatzfahrzeug zurück ins Tal.
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