Wanderin war ohne Licht und in Straßenschuhen

Bergrettung findet Frau in kurzer Hose

Einsatzkräfte der Bergrettung stiegen umgehend auf, um der Frau zu Hilfe zu kommen. Gegen Mitternacht erreichten die Retter das Gipfelkreuz. Dort trafen sie die 29-Jährige zwar wohlauf an, staunten jedoch nicht schlecht über deren Ausrüstung: Die Frau trug lediglich eine kurze Hose und einfache Straßenschuhe, die für eine alpine Bergwanderung gänzlich ungeeignet sind. Die Bergretter versorgten die unterkühlte Wanderin und brachten sie anschließend sicher zu Fuß sowie mit einem Einsatzfahrzeug zurück ins Tal.