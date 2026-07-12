Waldbrand erforderte Löscheinsatz aus der Luft

Rauchwolken unterhalb der Gurtisspitze sorgten am Samstagabend gegen 18 Uhr für einen Feuerwehreinsatz. Auf einem Seitengipfel, rund 100 Meter unterhalb des Hauptgipfels, war in einem dünn bewaldeten Gebiet ein Feuer ausgebrochen. Da die Brandstelle zu Fuß nicht erreichbar war, mussten die Löscharbeiten komplett aus der Luft organisiert werden. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 70 Quadratmetern aus. Die Brandbekämpfung gestaltete sich für die Einsatzkräfte als besondere Herausforderung, denn das Feuer hatte sich bereits tief in das Wurzelwerk des Waldbodens hineingefressen.