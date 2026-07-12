Abwehr stabil, Offensive aber noch ausbaufähig

Für den Trainer fängt die Defensivarbeit ohnehin bei den Stürmern an. „Gesamthaft stehen wir sehr solide und kompakt und die Mannschaft ist extrem bemüht, unsere Ideen umzusetzen.“ Gewisse Abläufe und Prozesse dauern jedoch, deshalb ist für Mader klar, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert. „Im Training ist ein enormer Zug spürbar. Es macht unheimlich viel Spaß. Man spürt, dass der Kader enorm ausgeglichen ist, es fällt niemand ab.“ Einzig die Verletzung von Haris Ismailbecogliu – er knickte im Test gegen Aarau um – ist ein kleiner Wermutstropfen. „Sein Knöchel ist dick angeschwollen, am Dienstag nach dem MRT wissen wir mehr. Zum Glück ist es nicht das Syndesmoseband.“ Auf Schiene ist nun auch das neue Trainingszentrum der Austria. Mit der Fertigstellung wird jedoch erst 2035 gerechnet.