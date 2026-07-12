Abwehr stabil, Offensive aber noch ausbaufähig

Austria Lustenaus Abwehr stand in den bisherigen Vorbereitungsspielen bombensicher, erst einen Gegentreffer kassierten Matthias Maak & Co. Coach Markus Mader sieht seinen Kader sehr ausgeglichen, im Training ortet er außerdem einen „enormen Zug“.
Vier Testspiele – davon eines mit zwei verschiedenen Gegnern pro Halbzeit – hat die Austria nun absolviert und dabei eine gute Figur abgegeben. Besonders auffallend: Die Lustenauer kassierten in den vier Partien lediglich einen Gegentreffer, ansonsten stand hinten die Null. „Wir haben die Defensivformationen bewusst durchgemischt, alle spielen lassen und es hat funktioniert“, zieht Trainer Markus Mader eine erfreuliche Bilanz. Bei vier Innenverteidigern (Maak, Voisine, Pertlwieser, Chukwu) fällt die Wahl, wer zum Ligastart gesetzt ist, nicht einfach.
Für den Trainer fängt die Defensivarbeit ohnehin bei den Stürmern an. „Gesamthaft stehen wir sehr solide und kompakt und die Mannschaft ist extrem bemüht, unsere Ideen umzusetzen.“ Gewisse Abläufe und Prozesse dauern jedoch, deshalb ist für Mader klar, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert. „Im Training ist ein enormer Zug spürbar. Es macht unheimlich viel Spaß. Man spürt, dass der Kader enorm ausgeglichen ist, es fällt niemand ab.“ Einzig die Verletzung von Haris Ismailbecogliu – er knickte im Test gegen Aarau um – ist ein kleiner Wermutstropfen. „Sein Knöchel ist dick angeschwollen, am Dienstag nach dem MRT wissen wir mehr. Zum Glück ist es nicht das Syndesmoseband.“ Auf Schiene ist nun auch das neue Trainingszentrum der Austria. Mit der Fertigstellung wird jedoch erst 2035 gerechnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.