Ein Nachmittag als Bürgermeister von Bregenz

Endlich Feierabend

Gabriel schwitzt – doch nicht nur die Hitze macht ihm zu schaffen. Vor lauter Zahlen raucht ihm schon der Kopf. „Uff, mir ist brutal heiß“, sagt er, während sie auf die Pools zulaufen. „Dann teste doch mal die Wassertemperatur für unsere Bürger“, schlägt Ritsch vor – und ehe sich Gabriel versieht, wird er vom Stadtchef auch schon in den Pool gestoßen. Feierabend für heute.

Den ganzen aufregenden (und unterhaltsamen) Nachmittag unseres „PraktiFUNten“ gibt’s im Instagram Reel. Lacher garantiert. Viel Spaß!