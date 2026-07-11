Forsche Jugend, aber noch wenig Routine

Noch fehlt die richtige Balance im Kader des SCR Altach, aber noch im Juli sollen die nächsten Verstärkungen kommen. Zuletzt besiegten die Rheindörfler Super League-Aufsteiger Vaduz mit 1:0, Verteidiger Filip Milojevic traf per Kopf.
Endlich gab es für den SCR Altach den ersten Testspielerfolg. Dank eines Kopfballtreffers von Filip Milojevic sicherte sich die Ländle-Elf einen 1:0-Erfolg gegen Super League-Aufsteiger Vaduz.
Trainer Ognjen Zaric musste wegen des Fehlens von Benedikt Zech – aus privaten Gründen – die Abwehr neu formieren. Jäger, Milojevic und Rahmani bildeten die Dreierabwehr. Das Trio wirkte stabil, die Altacher Probleme liegen weiterhin in der Offensive. „Ein starker Beginn von uns, wir haben mit viel Druck gespielt. Bis zur Pause war die Partie gut, in der zweiten Halbzeit mit vielen Wechseln wurde das Spiel dann doch zerfahren“, meinte der SCRA-Coach nach dem Duell mit den Liechtensteinern.
Prekäre Kadersituation
Zaric sprach damit auch die Kadersituation an: Bei mehreren Wechseln verlieren die Rheindörfler deutlich an spielerischer Linie. Ein Umstand, den man schon aus der Vorsaison kennt. In der die Wechsel oft zu Qualitätsverlust führten. Und in der Folge zu Punktverlusten, die den Altachern in den letzten Runden beinahe zum Verhängnis wurden. Viele der Ergänzungsspieler haben den Klub verlassen, die neu geholten sind zumeist sehr jung und können die Lücke zur Stammformation bisher nicht schließen.
Die Verjüngung des Kaders macht aber tatsächlich Sinn, zumal die Rheindörfler im Vorjahr eines der ältesten Bundesliga-Teams in die Meisterschaft führten. Dass das aktuelle Personal noch nicht ausreichende Qualität hat, ist keine große Unbekannte. Allerdings sollen schon bis Ende Juli weitere Neuverpflichtungen im Schnabelholz aufschlagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.