Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim SCR Altach

Forsche Jugend, aber noch wenig Routine

Vorarlberg
11.07.2026 19:25
Gegen Vaduz siegten Benjamin Böckle (r.) & Co. mit 1:0.
Gegen Vaduz siegten Benjamin Böckle (r.) & Co. mit 1:0.(Bild: Selina Meier Fotografie)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Noch fehlt die richtige Balance im Kader des SCR Altach, aber noch im Juli sollen die nächsten Verstärkungen kommen. Zuletzt besiegten die Rheindörfler Super League-Aufsteiger Vaduz mit 1:0, Verteidiger Filip Milojevic traf per Kopf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Endlich gab es für den SCR Altach den ersten Testspielerfolg. Dank eines Kopfballtreffers von Filip Milojevic sicherte sich die Ländle-Elf einen 1:0-Erfolg gegen Super League-Aufsteiger Vaduz.

Trainer Ognjen Zaric musste wegen des Fehlens von Benedikt Zech – aus privaten Gründen – die Abwehr neu formieren. Jäger, Milojevic und Rahmani bildeten die Dreierabwehr. Das Trio wirkte stabil, die Altacher Probleme liegen weiterhin in der Offensive. „Ein starker Beginn von uns, wir haben mit viel Druck gespielt. Bis zur Pause war die Partie gut, in der zweiten Halbzeit mit vielen Wechseln wurde das Spiel dann doch zerfahren“, meinte der SCRA-Coach nach dem Duell mit den Liechtensteinern.

Altach-Coach Ognjen Zaric hofft noch auf Verstärkungen.
Altach-Coach Ognjen Zaric hofft noch auf Verstärkungen.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Prekäre Kadersituation
Zaric sprach damit auch die Kadersituation an: Bei mehreren Wechseln verlieren die Rheindörfler deutlich an spielerischer Linie. Ein Umstand, den man schon aus der Vorsaison kennt. In der die Wechsel oft zu Qualitätsverlust führten. Und in der Folge zu Punktverlusten, die den Altachern in den letzten Runden beinahe zum Verhängnis wurden. Viele der Ergänzungsspieler haben den Klub verlassen, die neu geholten sind zumeist sehr jung und können die Lücke zur Stammformation bisher nicht schließen.

Lesen Sie auch:
Patrick Greil machte in der vergangenen Saison den Unterschied bei den Altachern.
Noch ist Zeit
Der Altacher Kader hat noch einige Baustellen
10.07.2026
Kein Ende in Sicht
Zech ist auch mit 35 Jahren die Altacher Konstante
09.07.2026
Einer war wertvoller
„Momo“-Transfer ist nur Nummer 2 der Altach-Coups
05.07.2026

Die Verjüngung des Kaders macht aber tatsächlich Sinn, zumal die Rheindörfler im Vorjahr eines der ältesten Bundesliga-Teams in die Meisterschaft führten. Dass das aktuelle Personal noch nicht ausreichende Qualität hat, ist keine große Unbekannte. Allerdings sollen schon bis Ende Juli weitere Neuverpflichtungen im Schnabelholz aufschlagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.07.2026 19:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 29°
Symbol heiter
Bludenz
17° / 33°
Symbol wolkig
Dornbirn
18° / 32°
Symbol wolkig
Feldkirch
16° / 32°
Symbol wolkig

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
120.913 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
119.432 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
107.271 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1116 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
921 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
860 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Vorarlberg
Bregenzer Festspiele
Politischer Pflichttermin mit Promi-Dämpfer
Beim SCR Altach
Forsche Jugend, aber noch wenig Routine
Ein Lebenszeichen
Grabher setzt ein starkes Zeichen für die Oper
Alkohol am Steuer
Kantonspolizei zieht vier Lenker aus dem Verkehr
Downhill-Weltcup
Lina Frener raste in Pal Arinsal auf Platz zwei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf