Forsche Jugend, aber noch wenig Routine

Prekäre Kadersituation

Zaric sprach damit auch die Kadersituation an: Bei mehreren Wechseln verlieren die Rheindörfler deutlich an spielerischer Linie. Ein Umstand, den man schon aus der Vorsaison kennt. In der die Wechsel oft zu Qualitätsverlust führten. Und in der Folge zu Punktverlusten, die den Altachern in den letzten Runden beinahe zum Verhängnis wurden. Viele der Ergänzungsspieler haben den Klub verlassen, die neu geholten sind zumeist sehr jung und können die Lücke zur Stammformation bisher nicht schließen.