Politischer Pflichttermin mit Promi-Dämpfer

Besonders stark spiegelt sich auf dem Teppich die europäische Vernetzung der Region wider. Angesagt haben sich EU-Kommissar Magnus Brunner sowie der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischer und der ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas. Aus der Schweiz reist Bundesrat Albert Rösti an, während Liechtenstein durch Regierungsrat Hubert Büchel und die ehemalige Botschafterin Prinzessin Maria-Pia von und zu Liechtenstein repräsentiert wird.