Politischer Pflichttermin mit Promi-Dämpfer

Wenn am 22. Juli die 80. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet werden, blickt die Kulturwelt wieder gespannt auf die größte Seebühne der Welt. Doch während das Spiel auf dem See mit spektakulärer Kulisse lockt, zeichnet sich auf dem roten Teppich ein etwas ruhigerer, staatsmännischerer Ton ab als in manch vergangenen Jahren.
Wer die Gästeliste studiert, erinnert sich an Zeiten, in denen die Dichte an internationalem Glamour und absoluter Spitzenprominenz am Bodensee noch einen Tick höher ausfiel. Dennoch zeigt das offizielle Österreich – flankiert von hochkarätigen Gästen aus den Nachbarländern – auch heuer in Bregenz Präsenz. Allen voran wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Riege der Ehrengäste anführen.
Die Bundespolitik und die parlamentarischen Institutionen sind durch Vizekanzler Andreas Babler, den Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner sowie die beiden Sekretärinnen Elisabeth Zehetner und Barbara Eibinger-Miedl vertreten. Aus Tirol reisen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Anton Mattle an. Auch die Kontrollinstanz des Landes ist prominent vertreten: Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker wird unter den Gästen erwartet.
Besonders stark spiegelt sich auf dem Teppich die europäische Vernetzung der Region wider. Angesagt haben sich EU-Kommissar Magnus Brunner sowie der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischer und der ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas. Aus der Schweiz reist Bundesrat Albert Rösti an, während Liechtenstein durch Regierungsrat Hubert Büchel und die ehemalige Botschafterin Prinzessin Maria-Pia von und zu Liechtenstein repräsentiert wird.
Da es sich primär um ein Kulturfestival handelt, ist die heimische Kunst- und Museumswelt naturgemäß stark aufgestellt. Thomas Trummer (Kunsthaus Bregenz – KUB), Michael Kasper (vorarlberg museum) und Irene Aue-Ben-David (Jüdisches Museum Hohenems) vertreten die Museumslandschaft. Aus der Theater- und Musikwelt kommen Augustin Jagg (Theater Kosmos), Gerald Mair vom Symphonieorchester Vorarlberg (SOV) sowie Monika Wagner von den Vorarlberger Kulturhäusern.
Traditionell stark und bunt gemischt präsentieren sich auch die Glaubensgemeinschaften: Neben Diözesanbischof Benno Elbs und Generalvikar Hubert Lenz werden auch Abt Vinzenz Wohlwend (Stift Mehrerau) und der evangelische Landessuperintendent Ralf Stoffers erwartet. Die islamische Glaubensgemeinschaft wird durch Abdi Tasdögen (IGGÖ) vertreten. Für eine starke humanitäre Stimme auf dem Parkett sorgt zudem Caritas-Europa-Präsident Michael Landau.
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