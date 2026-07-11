Biker (21) prallt nach Rutscher in Gegenverkehr

Der 21-Jährige war gegen 7.15 Uhr von Au in Richtung Schnepfau unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet die Maschine ins Rutschen, woraufhin beide Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verloren. Das führungslos gewordene Motorrad wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 21-Jährige rutschte am Wagen vorbei, was ihm schlimmere Verletzungen ersparte.