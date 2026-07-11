Biker (21) prallt nach Rutscher in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der L200 im Bregenzerwald ist am Freitagmorgen ein junger Motorradlenker mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davongekommen. Er hatte offenbar einen Schutzengel als Sozius.
Der 21-Jährige war gegen 7.15 Uhr von Au in Richtung Schnepfau unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet die Maschine ins Rutschen, woraufhin beide Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verloren. Das führungslos gewordene Motorrad wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 21-Jährige rutschte am Wagen vorbei, was ihm schlimmere Verletzungen ersparte.
Spital bereits wieder verlassen
Der junge Mann kam mit Schürfwunden davon und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer kurzen Kontrolluntersuchung aber rasch wieder verlassen. Weniger glimpflich ging der Unfall für die Fahrzeuge aus: Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.
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