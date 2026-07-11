Über 900 Tempoverstöße zum Ferienbeginn im Ländle

Besonders häufig blitzte es im Baustellenbereich der A 14 bei Göfis. Obwohl dort eine strikte Beschränkung von 60 km/h gilt, stellte die Polizei insgesamt 628 Übertretungen fest. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde hier mit stolzen 108 Sachen gemessen – fast doppelt so schnell wie erlaubt. Nicht weniger rasant ging es auf der S16 zu, wo die Beamten 294 Anzeigen erstatteten. In einem auf 80 km/h beschränkten Abschnitt wurde ein Fahrzeug sogar mit 151 km/h erfasst.