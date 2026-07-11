Ablenkung führte zu Auffahrunfall und Stau

Kilometerlanger Stau

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die betroffene Fahrspur blieb für die Bergungsarbeiten bis 14 Uhr komplett gesperrt. Wegen des ohnehin hohen Verkehrsaufkommens führte die Sperrung rasch zu einer massiven Verkehrsbehinderung, sodass sich der Rückstau zeitweise bis nach Dornbirn-Nord erstreckte.