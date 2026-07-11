Lina Frener raste in Pal Arinsal auf Platz zwei

Denn im Finale musste sich Frener mit ihrer Zeit von 3:10,987 Minuten nur ihrer härtesten Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, Aletha Ostgaard (3:08,156), geschlagen geben. Die 18-jährige Amerikanerin liegt nun mit 325 Gesamtpunkten knappe 25 vor der jungen Vorarlbergerin, die in dieser Saison schon zwei Siege beim Heimweltcup in Leogang und in Lenzerheide (Sz) feiern konnte.