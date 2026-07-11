Lina Frener raste in Pal Arinsal auf Platz zwei

Ländle-Downhillerin Lina Frener feierte mit ihrem zweiten Platz beim Junioren-Weltcup in Pal Arinsal ihr nächstes Top-Ergebnis der Saison, die junge Bregenzerin musste sich nur ihrer härtesten Konkurrentin im Kampf um die Gesamtwertung geschlagen geben.
Ganz starke Leistung von Ländle-Mountainbikerin Lina Frener im Junioren-Weltcup! Im Zwergstaat Andorra hatte die 17-jährige Bregenzerin gestern bei der Qualifikation für das Downhill-Event in Pal Arinsal noch die viertbeste Zeit abgeliefert, beim gestrigen Rennen drehte das junge Talent aber noch einmal auf.
Denn im Finale musste sich Frener mit ihrer Zeit von 3:10,987 Minuten nur ihrer härtesten Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, Aletha Ostgaard (3:08,156), geschlagen geben. Die 18-jährige Amerikanerin liegt nun mit 325 Gesamtpunkten knappe 25 vor der jungen Vorarlbergerin, die in dieser Saison schon zwei Siege beim Heimweltcup in Leogang und in Lenzerheide (Sz) feiern konnte.
Am Sonntag ist Julius Scherrer in Pal Arinsal im Einsatz, der 20-jährige Übersaxener geht im Elite-Cross-Country-Bewerb auf die Strecke.
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