Goldbeck Rhomberg mit konstanter Flächennachfrage

Die aktuellen Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sind herausfordernd. Neben einer spürbaren Zurückhaltung bei gewerblichen Investitionen prägen anhaltende Kostensteigerungen, hohe Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit sowie veränderte Finanzierungsbedingungen den Markt. Der Rückgang der nominalen Bauleistung von 372 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 343 Millionen Euro resultiert nach Unternehmensangaben primär aus der allgemeinen Preisentwicklung. Die physisch realisierte Fläche blieb im Vergleich zum Vorjahr hingegen stabil, was auf eine kontinuierliche Nachfrage hindeutet. Geschäftsführer Georg Vallaster sieht das Unternehmen angesichts dieser Entwicklungen solide aufgestellt; man habe sich im schwierigen Umfeld behaupten und die eigene Marktposition sichern können.