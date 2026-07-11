Goldbeck Rhomberg mit konstanter Flächennachfrage

Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck Rhomberg mit Stammsitz in Wolfurt verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 eine Bauleistung von 343 Millionen Euro. Im Jubiläumsjahr bewegt sich das Unternehmen damit in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf einem konstanten Niveau.
Die aktuellen Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sind herausfordernd. Neben einer spürbaren Zurückhaltung bei gewerblichen Investitionen prägen anhaltende Kostensteigerungen, hohe Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit sowie veränderte Finanzierungsbedingungen den Markt. Der Rückgang der nominalen Bauleistung von 372 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 343 Millionen Euro resultiert nach Unternehmensangaben primär aus der allgemeinen Preisentwicklung. Die physisch realisierte Fläche blieb im Vergleich zum Vorjahr hingegen stabil, was auf eine kontinuierliche Nachfrage hindeutet. Geschäftsführer Georg Vallaster sieht das Unternehmen angesichts dieser Entwicklungen solide aufgestellt; man habe sich im schwierigen Umfeld behaupten und die eigene Marktposition sichern können.
„Die physisch realisierte Fläche blieb trotz des wirtschaftlichen Drucks im Vergleich zum Vorjahr stabil.“
Geschäftsführer Georg Vallaster
Das operative Geschäft wurde im abgelaufenen Zeitraum durch mehrere Großprojekte im In- und Ausland gestützt. Insgesamt hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung rund 800 Bauvorhaben umgesetzt. Ein aktuelles Kernprojekt stellt der Baubeginn des sogenannten „HorizonQuarter“ in Kirchbichl (Tirol) dar, welches neben zwei Logistikhallen und einem Parkhaus auch einen rund 55 Meter hohen Bürokomplex umfasst.
Digitale Infrastruktur
Überdies erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten in Segmenten der digitalen Infrastruktur. In der Schweiz realisiert die Firma derzeit das Rechenzentrum „Data Center CH One“. Zudem wurde in Wolfurt das IT- und Logistikzentrum für das Transportunternehmen Gebrüder Weiss fertiggestellt, welches spezifische logistische und technische Anforderungen kombiniert.
Positiver Ausblick
Für die kommenden Geschäftsjahre plant das Management, das bestehende Portfolio gezielt zu nutzen und auszuweiten. Insbesondere im Hochhausbau sowie bei IT-Gebäuden und Datenzentren sieht die Führung weiteres Potenzial. Am Markt seien vor allem Lösungen gefragt, die eine wirtschaftliche und zeitnahe Umsetzung mit einer langfristigen Nutzbarkeit verbinden. Auf diesen Faktoren soll auch die künftige Ausrichtung des Unternehmens aufbauen.
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