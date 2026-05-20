„Ebbe“ in der Drau: Boote liegen auf Trockenem

Für einen Hightech-Unterwasser-Einsatz beim Draukraftwerk Annabrücke in Saager im Bezirk Klagenfurt-Land wurde der Wasserspiegel um 50 Zentimeter gesenkt. Was dahinter steckt.
Ein hochmoderner Tauchroboter wurde in den Einsatz geschickt, um den Stauraum der Anlage genau unter die Lupe zu nehmen. Damit die Technik-Experten freie Bahn hatten, musste der Wasserstand der Drau vorübergehend um einen halben Meter gesenkt werden.
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