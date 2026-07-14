Ärger über Vandalenakt: Strohballen beschädigt

Vor allem bei den Siloballen ein herber Verlust: Durch das Eindringen von Luft durch die beschädigte Folie wird das Futter unbrauchbar, da der Gärungsprozess gestört und somit Schimmel das Futter werden lässt. Das Verfüttern von schimmliger Grassilage würde außerdem ein Gesundheitsrisiko für die Tiere bedeuten.