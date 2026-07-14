Ärger über Vandalenakt: Strohballen beschädigt

Großer Ärger herrscht bei der Hofkäserei Rutrecht im Lavanttal: In einem Posting suchen sie nach den Tätern, die Stroh- und Siloballen mutwillig zerstört haben.
Die heißesten Tage des Jahres bedeuten für viele Landwirte auch die arbeitsreichsten: Es wird gemäht, Getreide gedroschen und Stroh sowie Heu oder Grassilage zu Ballen gepresst und eingelagert.
Eine Arbeit, die staubig, heiß und trotz maschinellem Einsatz dennoch mühevoll ist. Umso ärgerlicher, wenn die Arbeit durch unnütze Aktionen von Unbekannten zunichtegemacht wird.
Auf einem Feld in St. Andrä im Lavanttal hat das eine bäuerliche Familie zum wiederholten Male erleben müssen: Strohballen wurden aufgeschnitten und Siloballen beschädigt.
Vor allem bei den Siloballen ein herber Verlust: Durch das Eindringen von Luft durch die beschädigte Folie wird das Futter unbrauchbar, da der Gärungsprozess gestört und somit Schimmel das Futter werden lässt. Das Verfüttern von schimmliger Grassilage würde außerdem ein Gesundheitsrisiko für die Tiere bedeuten.
Die Hofkäserei Rutrecht bittet in einem Facebook-Posting um Hilfe, die Verursacher zu schnappen.
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