Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 50 Mitarbeitern

Baufirma von Brauerei-Tanks rutscht in die Pleite

Oberösterreich
14.07.2026 15:15
Die insolvente Firma baute vor allem Behälter für Brauereien.
Die insolvente Firma baute vor allem Behälter für Brauereien.(Bild: NaturalBox – stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Hinke Tankbau GmbH aus Vöcklamarkt (OÖ) – Hersteller von Tanks und Behältern für Brauereien sowie die Pharmaindustrie – ist insolvent. Die Angaben zum Schuldenstand variieren und reichen bis zu 3,3 Millionen Euro Passiva.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Über den Industriebetrieb aus Vöcklamarkt in Oberösterreich wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet. Hauptertragsquelle war bis 2024 der Bau von Tanks und Behältern für Brauereien, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage sei der Betrieb aber gezwungen gewesen, diesen Hauptmarkt zu ersetzen.

Die Vöcklamarkter Firma entdeckte dadurch die Pharmaindustrie als neuen Markt und produzierte für diese Behälterlösungen. Doch auch in der Pharmabranche begannen die Bestellungen zu schwächeln. Als dann auch noch die beiden Hausbanken den Überziehungsrahmen des Unternehmens einschränkten, rutschte der Betrieb in die Zahlungsunfähigkeit.

Löhne nicht mehr bezahlt
Von der Pleite sind 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sieben Lehrlinge, betroffen. Die Juni-Löhne könnten bereits nicht mehr ausbezahlt werden.

Lesen Sie auch:
Zuletzt stieg die Zahl der Jobsuchenden in OÖ um ein Prozent auf knapp 36.000 Personen. ...
Krone Plus Logo
Beraterin verrät:
Wen Unternehmen am Jobmarkt derzeit suchen
14.07.2026
Arbeiterkammer-Analyse
So einfach spart man bis zu 24 Euro pro Einkauf
13.07.2026
Krone Plus Logo
Projekt in Kronstorf
Googles Milliarden-Invest beflügelt das ganze Land
10.07.2026

Zum Schuldenstand gibt es unterschiedliche Auskünfte: Während der KSV1870 von Passiva von 3,3 Millionen Euro laut Firmenauskunft berichtet, informiert die Creditreform über Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Die Schulden haben sich jedenfalls bei rund 140 Gläubigern angesammelt. Das Unternehmen möchte den Betrieb während und nach der Sanierung weiterführen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.07.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
240.659 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.406 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
136.579 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1273 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
590 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
512 mal kommentiert
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Mehr Oberösterreich
Markt kommt in Schwung
Ein Fünftel mehr Immobilien-Transaktionen
Mit 50 Mitarbeitern
Baufirma von Brauerei-Tanks rutscht in die Pleite
Schauspiel-Legende
Birgit Zamulo: „Soll ich auf den Tod warten?“
Schwere Verletzungen
16-Jähriger prallte mit Motorrad gegen Holzzaun
Plus bei Förderungen
Parteien kassierten mehr als 30 Millionen Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf