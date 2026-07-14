Baufirma von Brauerei-Tanks rutscht in die Pleite

Über den Industriebetrieb aus Vöcklamarkt in Oberösterreich wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet. Hauptertragsquelle war bis 2024 der Bau von Tanks und Behältern für Brauereien, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage sei der Betrieb aber gezwungen gewesen, diesen Hauptmarkt zu ersetzen.