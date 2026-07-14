Baufirma von Brauerei-Tanks rutscht in die Pleite

Die Hinke Tankbau GmbH aus Vöcklamarkt (OÖ) – Hersteller von Tanks und Behältern für Brauereien sowie die Pharmaindustrie – ist insolvent. Die Angaben zum Schuldenstand variieren und reichen bis zu 3,3 Millionen Euro Passiva.
Über den Industriebetrieb aus Vöcklamarkt in Oberösterreich wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet. Hauptertragsquelle war bis 2024 der Bau von Tanks und Behältern für Brauereien, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage sei der Betrieb aber gezwungen gewesen, diesen Hauptmarkt zu ersetzen.
Die Vöcklamarkter Firma entdeckte dadurch die Pharmaindustrie als neuen Markt und produzierte für diese Behälterlösungen. Doch auch in der Pharmabranche begannen die Bestellungen zu schwächeln. Als dann auch noch die beiden Hausbanken den Überziehungsrahmen des Unternehmens einschränkten, rutschte der Betrieb in die Zahlungsunfähigkeit.
Löhne nicht mehr bezahlt
Von der Pleite sind 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sieben Lehrlinge, betroffen. Die Juni-Löhne könnten bereits nicht mehr ausbezahlt werden.
Zum Schuldenstand gibt es unterschiedliche Auskünfte: Während der KSV1870 von Passiva von 3,3 Millionen Euro laut Firmenauskunft berichtet, informiert die Creditreform über Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Die Schulden haben sich jedenfalls bei rund 140 Gläubigern angesammelt. Das Unternehmen möchte den Betrieb während und nach der Sanierung weiterführen.
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