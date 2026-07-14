Ländlicher Raum, Sucht und Geschlechtskrankheiten

41 Millionen für ländlichen Raum

„Wir schaffen damit echte Wertschöpfung in den Gemeinden vor Ort und für die Menschen, die dort leben und arbeiten“, betont Landesvize Martin Gruber. Von den 41 Millionen Euro, mit denen die Projekte realisiert werden, kommen 25,6 Millionen vom Land. „Das besondere ist, dass die Entscheidungen in den Regionen und nicht im Land fallen“, so Gruber. Auch in den Breitband und weitere Infrastruktur wird investiert.