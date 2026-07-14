Das hat sich Prinz Harry bei Mama Diana abgeschaut

Prinz Harry nimmt sich im Umgang mit seinen Kindern Archie und Lilibet seine verstorbene Mutter Diana zum Vorbild, wenn es um das Zeigen von Zuneigung geht. Manchmal müsse er seine Kinder „besonders fest“ in den Arm nehmen, sagte Harry in dem am Montag ausgestrahlten Podcast „Joe Marler Will See You Now“.