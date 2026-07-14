Nun bekriegen sich die Klagenfurter Vizechefs

Gleichzeitig richtet Jonke einen Appell an die SP-Politiker Constance Mochar, Franz Petritz und Landeshauptmann Daniel Fellner, sich von Rabitsch zu distanzieren. „So geht man nicht mit politischen Kollegen um“, sagt Jonke und fordert den Rücktritt von Rabitsch. Mehrere Personen würden sich dieser Forderung anschließen.

SP-Stadtvize Rabitsch kontert: „Die Behörde hat das Verfahren eingestellt, moralisch finde ich es aber weiterhin verwerflich. In der Politik gelten strenge Regeln, das erwarten sich auch Bürger.“