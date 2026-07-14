Traditionsklub frustriert: Tauziehen um WM-Kicker

Martinez selbst macht keinen Druck und will nicht in das Tauziehen hineingezogen werden – sein Fokus liegt voll und ganz auf der Jagd nach dem zweiten WM-Titel in Folge. Erst nach Ende des Turniers wird er sich – wenn überhaupt – in die Verhandlungen zwischen den Klubs einschalten. Eine Situation, die Juventus zunehmend frustriert. Mittlerweile ist man schon auf der Suche nach Alternativen und ist erstmals bereit, sich von seinem Wunschspieler loszusagen. Klarheit wird aber erst nach Ende der WM herrschen.