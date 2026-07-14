Sturms neue Nummer neun mit neuem Vertrag!

Leon Grgic wird den Schwarzen noch länger erhalten bleiben. Der 20-jährige Stürmer, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, hat ein neues Arbeitspapier beim Vizemeister unterzeichnet. Das gab Sturm heute in einer Aussendung bekannt.
Sturm gibt die Vertragsverlängerung mit Leon Grgic bekannt. Der 20-jährige Stürmer stammt aus dem eigenen Nachwuchs, durchlief sämtliche Jugendteams der Schwoazn und etablierte sich schon in jungen Jahren in der Kampfmannschaft. In der abgelaufenen Saison absolvierte der kroatische U21-Teamspieler aufgrund einer schweren Knieverletzung im Dezember nur 16 Bundesligaspiele für den SK Sturm, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen. Grgic unterschreibt einen langfristigen Vertrag und läuft ab sofort mit der Nummer 9 auf.
Als Angreifer bringt er ein tolles Profil mit, verbindet die Instinkte eines Strafraumstürmers mit guter Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo.
Sturms Sportchef Michael Parensen
Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Leon ist ein Eigenbauspieler, in der Steiermark geboren, mit extrem hoher Identifikation zum SK Sturm. Als Angreifer bringt er ein tolles Profil mit, verbindet die Instinkte eines Strafraumstürmers mit guter Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag beim SK Sturm verlängert. Trotz seiner schweren Verletzung stand unser unbedingter Wille, Leon weiter an uns zu binden, nie in Frage. Er befindet sich absolut im Plan in seiner Reha, macht tägliche Fortschritte und wird uns sicher bald wieder sehr viel Freude bereiten.
Leon Grgic betont: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein Sturm zu verlängern. Seit der U9 darf ich mich hier Tag für Tag weiterentwickeln und trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, besonders in meiner Verletzungszeit. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und gemeinsam mit den Sturm-Fans auf dem Platz alles zu geben.“
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