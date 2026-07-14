Ausgerechnet Feuerwehrhaus steht in Vollbrand!

Großeinsatz für mehrere Feuerwehren: Ausgerechnet das Feuerwehrhaus in Lieserhofen, in der Kärntner Gemeinde Seeboden, steht am Dienstagvormittag in Flammen.
Um 9.26 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert! Die Mitglieder der Feuerwehren Gmünd, Kötzing, Lieserhofen, Tangern, Seeboden, Lendorf, Möllbrücke, Spittal und Treffling kämpfen aktuell gegen die Flammen an.
Umliegende Gebäude müssen geschützt werden
Es handelt sich um einen Großbrand. Die Herausforderung: umliegende Gebäude zu schützen. Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge sind in dem Gebäude untergebracht. „Die Explosionen der Gasflaschen, die im Feuerwehrhaus gelagert sind, waren zu hören, die Fenster dröhnten“, schildern Anrainer.
Neue Einsatzwagen komplett zerstört
„Die beiden Einsatzwagen – es handelt sich um ein Tanklöschfahrzeug TLF und ein Kleinlöschfahrzeug KLFA – sind komplett zerstört. Wir sprechen hier von einem Totalschaden. Auch die Fahrzeughalle ist den Flammen zum Opfer gefallen“, heißt es laut Einsatzkräften. Die Fahrzeuge waren neu.
Großaufgebot an Spezialeinsatzkräften
Neben den gut 120 Feuerwehrleuten aus der Region ist auch die Polizei mit der Einsatzeinheit Cobra vor Ort.
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