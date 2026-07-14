Ausgerechnet Feuerwehrhaus steht in Vollbrand!

Neue Einsatzwagen komplett zerstört

„Die beiden Einsatzwagen – es handelt sich um ein Tanklöschfahrzeug TLF und ein Kleinlöschfahrzeug KLFA – sind komplett zerstört. Wir sprechen hier von einem Totalschaden. Auch die Fahrzeughalle ist den Flammen zum Opfer gefallen“, heißt es laut Einsatzkräften. Die Fahrzeuge waren neu.